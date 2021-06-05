İhsan Çaralan: ‘Tuğla’ ancak demokratik Türkiye mücadelesi veren güçler tarafından çekilebilir

Susurluk skandalı sürecinde Başaktör Mehmet Ağar’ın “Duvardan bir tuğla çekilirse duvar hepimizin üstüne yıkılır” diyerek, kontra cinayetler merkezli devlet-siyaset-mafya ilişkileri üzerinden “devletin duvarındaki tuğla” olduğunu iddia etmişti.

Hiç kuşkusuz bu söz, kamuoyu karşısında Ağar tarafından dile getirildiği için devlet-mafya-siyaset ilişkisi etrafındaki organize faaliyetler için çeyrek yüzyıldır hep Ağar’ın bir tespiti gibi gündeme getirilse de gerçekte bu söz devletin bu ilişkilere yaklaşımının veciz bir ifadesidir; yani devletin temel felsefesidir.

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“Tuğla” da ancak, ülkede bağımsız yargı ve demokratik Türkiye mücadelesi veren güçler tarafından çekilebilir.

Çünkü ancak bu tuğla çekilebilirse, son 70 yıldan beri ülkedeki Maraş, Çorum, Sivas Katliamları gibi kitle katliamlarının ve kontra cinayetlerinin arkasındaki güçlerin, devlet-mafya-siyaset ilişkilerinin halk düşmanı mahiyeti gözler önüne serilebilecektir!

İhsan Çaralan’ın yazısı