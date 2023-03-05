İhsan Çaralan: İYİ Parti bu hamleyle iktidarın bu stratejisine dört başı mamur bir destek oldu

Cumhur İttifakı, normal koşullarda seçimi kazanmasının olanaksızlığını fark etmesinden beri, “seçimi götürmesi”nin tek yolu olarak muhalefetin iktidara gelebilecek bir güç oluşturmasını önlemeyi esas alan bir stratejiyi benimsemiştir. Bunun için de muhalefet saflarında bölünme yaratacak girişimlerle, muhalefeti halk indinde itibarsızlaştırıp etkisizleştirerek, “Bu muhalefet iktidar olacak iradeyi taşımıyor” algısı oluşturmayı amaçlamış bulunmaktadır.

İyi Parti bu son hamlesiyle, iktidarın bu stratejisine dört başı mamur bir destek olmuştur. Ki, bu yanıyla operasyon sadece Millet İttifakına değil tüm muhalif güçlere yapılmıştır.

Bu nedenlerledir ki, İyi Parti üstünden muhalefete yönelik gerçekleştirilen operasyonun tetikçisi Akşener ve İyi Partinin yönetici kastı görünse de operasyonun arkasındaki asıl azmettiricinin Cumhur İttifakının içindeki odaklar olduğu tartışılmazdır. Ki bu odaklardan, operasyonda kimlerin nasıl bir rol üstlendiğine kadar gerçeklerin uzak olmayan bir gelecekte gün ışığına çıkacağını söylemek de yanlış olmaz.

İhsan Çaralan’ın yazısı