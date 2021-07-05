İHE büfesini yaktığı gerekçesiyle yargılanan sanık: Ekmek ve su alıp çıktım

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki İstanbul Halk Ekmek (İHE) büfesini yaktığı iddiasıyla 29 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın dava süreci başladı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Bakırköy’deki bir İHE büfesinin 7 Mayıs’ta yakıldığını duyurmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Ali Yıldız tutuklanmıştı.

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın ‘yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘gece vakti hırsızlık’, ‘yakarak mala zarar verme’ ve ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçlarından 11 yıldan 29 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

AA’nın haberine göre Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yıldız, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Mithat Ali Yanbeyi ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savunma yapan Yıldız, olay günü dışarıda olduğunu ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polislerin ceza yazmaması için Bakırköy İncirli’deki metro durağının önündeki banklarda saat 05:00’e kadar yasağın bitmesini beklediğini söyledi. Saat 02:30-03:00 sıralarında büfeye yanaşan ekmek kamyonundan görevlilerce kasalarla ekmek bırakıldığını anlatan Yıldız, görevliler ayrıldıktan sonra kapıyı açarak büfeye girdiğini ve iki ekmek ile bir su alıp çıktığını öne sürdü.

‘Zararı karşılarım’

Ayrıldıktan hemen sonra büfede yangın çıktığını belirten Yıldız, “Büfeyi ben yakmadım. Ayrıca büfenin içerisinde kırmızı bir mont vardı, onu da üzerime giyip ekmek ve su alıp çıktım. Bunun dışında büfeye bir daha girmedim, yangının neden çıktığı ile ilgili herhangi bir bilgim yok. Yangını ben çıkarmadım” dedi.

Yıldız, büfeden aldığı iki ekmek, bir su ve montun parasını ödemek istediğini belirterek, yangında ortaya çıkan zararı, taksitlendirilmesi halinde karşılayabileceğini ifade etti.

Müşteki Yanbeyi de işletmecisi olduğunu büfenin kapısında iki kilit bulunduğunu ve bu nedenle sanığın çekerek açmasının mümkün olmadığını söyledi.

İHE dağıtım personelinde büfenin anahtarının bulunduğunu belirten Yanbeyi şöyle devam etti: “Bu tedarikçiler saat 01:00-02:00 sıralarında büfeye gelip anahtarları ile açıp büfe içerisinde kasa ve poşetli ekmek bırakırlar, daha sonra da kapıyı kilitleyip oradan ayrılırlar, olay günü saat 03:00 sıralarında orada bulunan esnaf beni arayarak büfemin yandığını söyledi. Yaklaşık yarım saat içerisinde oraya gittim polisler ve itfaiye oradaydılar, sanığı tanımıyorum.”

Duruşma ertelendi

Büfenin zararının sigorta tarafından karşılandığını, onun dışında eşyalara ilişkin zararının da 20 bin lira olduğunu aktaran Yanbeyi, zararının giderilmesini istediğini ve sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın ödemeye ilişkin makbuz sunması yönünde bir sonraki celseye kadar süre verilmesine hükmetti. Tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.