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HDP’li İdris Baluken cezaevinden çıktı

İnfazını tamamlayan HDP’nin Diyarbakır eski milletvekili İdris Baluken, cezaevinden çıktı.

İdris Baluken. (HDP)
İdris Baluken. (HDP)

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, Twitter’dan Baluken’in cezaevinden çıktığını, “Aramıza hoşgeldin” paylaşımıyla duyurdu


Mezopotam Ajansı’nın aktardığına göre hakkındaki cezanın infazını tamamlayan Baluken, 6 yıl 5 ay 1 gün sonra tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nden 6 yıl 5 ay 1 gün sonra çıktı. 

HDP grup başkanvekiliyken 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan Baluken, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.  

Baluken, 30 Ocak 2017’de görülen duruşmada hakkında verilen tahliye kararı sonra cezaevinden çıkmıştı. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Baluken, 22 gün sonra 21 Şubat 2017’de yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.  

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