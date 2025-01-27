İddiaya girip tam burslu bölüm kazanan öğretmenler: Rekabet ortamı doğdu

Konya’da iddiaya girip sınava hazırlanarak Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde tam burslu psikoloji ve hukuk okumaya hak kazanan öğretmenler rekabeti okulda da devam ettireceğini duyurdu.

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Özel bir eğitim kurumunda matematik öğretmeni 49 yaşındaki Adnan Seven’le 37 yaşındaki Mevlüt Yıldırım iddia üzerine üniversite sınavında ‘rakip’ oldu.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’ni kazanan arkadaşlardan Seven, geçen yıl psikoloji bölümüne Yıldırım’sa bu yıl hukuk fakültesine tam burslu yerleşti.

Bu iddiadan etkilenen ikilinin edebiyat öğretmeni arkadaşı da rekabete dahil olarak gelecek yıl aynı üniversiteyi kazanmak için sınava hazırlanmaya başladı.

Tatlı bir rekabet

Öğrencilere rol model olmak için üniversite sınavına katılmaya karar verdiklerini ve sürecin zamanla tatlı bir rekabete dönüştüğünü belirten Seven şöyle konuştu:

“Ben tam burslu olarak psikoloji bölümüne yerleştim. Sonrasında arkadaşlarım da ‘Biz de seni yakalarız, biz de senin peşinden geleceğiz’ dediler.

Öğrencilere örnek olalım derken rekabet ortamı doğdu. Bizim bu rekabet sürecimizi öğrencilerimiz de takip etti. Bizi örnek alarak onlar da kendine motivasyon sağladı.

Öğrencilerimiz, ‘Demek ki biz de yapabiliriz’ dediler.”

‘Bu sefer öğrenciler bizi gaza getirdi’

14 yıllık matematik öğretmeni Yıldırım’sa konuya ilişkin şunları dedi:

* Öğrencilerimizi gaza getirmek için çeşitli yöntemler kullanabiliyoruz. Bu sefer öğrencilerimiz bizi gaza getirdi. ‘Adnan öğretmenimiz üniversiteyi kazanmış, siz de yapabilir misiniz?’ dediklerinde ben de denemek, denerken de öğrencilere örnek olmak istedim.

* Hukuk fakültesine tam burslu yerleştim. Zor bölüm. Bazen derslere katılamasam da uzaktan eğitimle telafi etmeye çalışıyorum. Sınavlarımız zor oluyor ama bitirilemeyecek bir bölüm değil.

Rekabete bir öğretmen daha katıldı

Edebiyat öğretmeni Caner Şahin Şimşek de arkadaşlarının rekabetine dahil olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Aslında ben 2015’te yine sınava girip KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tam burslu kazanmıştım ama öğrencilerimiz ‘Önümüze geçmeyin, bize engel olmayın’ deyince kayıt yaptırmamıştım.

Arkadaşlarımın bu rekabetine tanık olduktan sonra önümüzdeki yıl için ben de sınava gireceğim.

İkisinden de yüksek puan alıp yerleşeceğim. Bu konuda iddialıyım.”