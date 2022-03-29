Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan liseli hayatını kaybetti

Çanakkale’de iskelede arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Samet Umut Öner (16) arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladı. Bir süre sonra Öner’in gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi. Bu sırada iskeledeki iki kişi de suya atlayıp Öner’i aradı.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ve deniz polisi su altı ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan Öner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Liseli genç, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis soruşturma başlattı.