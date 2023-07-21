İçişleri, Metin Cihan için kırmızı bülten çıkarmaya çalışıyor

Gazeteci Metin Cihan, İçişleri Bakanlığı’nın mahkeme ve savcılıklara kendisine ilişkin yazı yazarak Almanya’dan Türkiye’ye iadesini istediği ve ‘kırmızı bülten’ çıkarılması için girişim başlattığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle pek çok davada yardılanan ve yurt dışında bulunan gazeteci Metin Cihan, Twitter’da bir belge paylaştı ve İçişleri Bakanlığı’nın ‘Türkiye’ye iadesi’nin yolunu aradığını açıkladı.

‘Kırmızı bülten’ çıkarılması için girişim başlatıldığına dair bir belge paylaşan Cihan, şunları söyledi:

“Bazen kendimi ve yaşadıklarımı abarttığımı düşünüyorum bazen de hafife aldığımı… İçişleri Bakanlığı mahkemelere ve savcılıklara yazı yazmış. İadem isteniyor ve İnterpol aramasının yolu aranıyor. Sadece haber twitlerim yüzünden. Bazen diyorum umursama, bazen diyorum vur dibine.”

Kırmızı bülten

Selçuk Sevgel Bakan a., Interpol-Europol Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü imzasını taşıyan ve bazı başsavcılıklara iletildiği belirtilen belgede Cihan’ın iadesine ilişkin şu taleplerde bulunuluyor:

*Yakalama emirlerine istinaden Almanya’dan ülkemize doğrudan talep yoluyla iadesinin talep edilip edilemeyeceğinin değerlendirilmesini, olumlu olması halinde iade evraklarının Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi…

*Herhangi bir sebepten iadesinin gerçekleşmemesi ihtimaline binaen, uluslararası seviyede Kırmızı Bülten/Difüzyon ile arattırılıp arattırılamayacağının belirtilmesini…

*Kırmızı Bülten/Difüzyon çıkartılmasının başsavcılıklarca istenmesi durumunda…hazırlanacak formların doğrudan Adalet Bakanlığı’na iletilmesi…