Icardi, depremzede hayranına seslendi: Küçük Kadir, umarım yakında görüşürüz

Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, formasını isteyen depremzede hayranına seslendi: “Küçük Kadir umarım yakında görüşürüz, böylece sana formamı verebilir ve sımsıkı sarılabilirim.”

(Twitter/AA)

Depremlerde gönüllü çalışan bir acil tıp uzmanı doktor, enkaz altından 87 saat sonra çıkarılan Galatasaray taraftarı Kerem’in talebini Twitter’dan paylaştı: “Kadir enkaz altından 87 saat sonra çıkarılan mucize çocuklarımızdan biri ve kendisi Galatasaraylı. Dr. Ahmet Şahin meslektaşımla birlikte muayene ettik ve kendisi çok iyi durumda. Kendisi İcardi’nin hayranıymış ve imzalı formasını istiyormuş. Doktor abi paylaşırsan sevinirim dedi.”

Tweet’e cevap veren Galatasaray yöneticileri, Kerem’e Galatasaray’ın stadındaki locadan bir koltuk hediye edeceklerini ve Icardi’yle iletişime geçeceklerini yazdı.

Kadir enkaz altından 87 saat sonra çıkarılan mucize çocuklarımızdan biri ve kendisi Galatasaraylı

Dr Ahmet Şahin meslektaşımla birlikte muayene ettik ve kendisi çok iyi durumda. Kendisi İcardi’nin hayranıymış ve imzalı formasını istiyormuş.

Doktor abi paylaşırsan sevinirim dedi. pic.twitter.com/A9jIGhBx81 — BerkoviçMD (@berkovicmd) February 9, 2023

Kısa süre sonra da Icardi, Instagram hesabı üzerinden Kadir’in fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Küçük Kadir umarım yakında görüşürüz, böylece sana gömleğimi verebilir ve sımsıkı sarılabilirim.”

Türkiye, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 17 bin 674. Arama kurtarma çalışmaları ilk 24 saat yetersiz kalırken birçok yurttaş hala enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.