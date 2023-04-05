İbrahim Varlı: Milatoviç’e kazandıran ülkedeki Sırplardı

Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi 1990’da çok partili sistemin kurulmasından bu yana iktidarda olan sosyal demokrat bir parti. Ülke siyasetinde egemen bir rol oynadı. Kampanyası sırasında yolsuzluğu azaltma, yaşam standartlarını iyileştirme, AB ve komşu Sırbistan ile bağları güçlendirme sözü veren Milatoviç, Sırbistan, Rusya ve Ortodoks Kilisesi’ne yakın partilerden destek aldı.

Bu sıradan bir seçim değildi. Bir nevi Sırbistan-Rusya ile Batı arasındaki bir seçimdi. Milatoviç’e kazandıran da ülkedeki Sırplardı. Uzun zamandır Batı-Sırbistan haliyle Rusya arasında bir çekişmeye sahne olan Karadağ, küçüklüğüyle ters orantılı olarak jeopolitik denklemde oldukça büyük bir yer kaplıyordu.

ABD ile geliştirilen ilişkiler neticesinde elde edilen NATO üyeliği Belgrad ve Moskova tarafından hiçbir şekilde affedilemeyecek hatalardandı. Ancak Djukanoviç’in Batı ve NATO yanlısı siyaseti ülkeyi dün itibariyle 74. yıldönümünü kutlayan savaş örgütünün bir parçası yaparken toplumsal ve siyasal kırılma da derinleşti.

İbrahim Varlı’nın yazısı