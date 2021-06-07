İbrahim Karagül: Nasıl bir Türkiye inşa edildiğini iyi algılayın

Bu kavgayı biz başlatmadık, onlar başlattı. Onlar bizi zayıflatmak, hareketsiz bırakmak, durdurmak için harekete geçti.

En çok da bize, ülkemize, milletimize, kardeşliğimize sıkılan kurşunları görün, ülkemize ekilen kötülük rüzgârlarına karşı sağlam durun.

Bu çok uluslu cephe onları “Türkler yeniden geliyor” korkusuyla, Osmanlı korkusuyla kandırdı. Korkularını kullandı.

Nasıl bir Türkiye inşa edildiğini, bunun kimleri korkuttuğunu ve onların kimleri sahaya sürdüğünü, tetikçi olarak kullandığını, kimlerin kimlerin kurşunlarıyla Türkiye’yi vurduğunu iyi algılayın.

Çöküş dönemindeyken başardılar. Yükseliş döneminde şansları yok!

İbrahim Karagül’ün yazısı