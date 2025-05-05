İbrahim Kahveci: Şok bozulmalarla beraber doğum sayısı da şok şekilde düşüyor

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Gelir dağılımı bozuluyor ve fakirlik hızla artıyor. Adeta şok değişimler yaşanıyor ve genel dengede yaşanan bu şok bozulmalarla beraber doğum sayısı da şok şekilde düşüyor. Yani genel trend dışı şoklar yaşıyoruz.

Bakınız sadece birkaç grafikle durumu yeniden veriyorum. Ülkemiz adeta şok yaşıyor ve bu şok durumundan en fazla da aile etkileniyor. Gelecek umudunun yok olması ile soyumuz kurur noktaya geldi.

Tekrar ediyorum: 2 hafta sonra 2024 rakamları açıklandığında doğum oranlarında AB ortalamasına düştüğümüzü göreceğiz.

Sadece 7-8 yıl önce AB’de birinci iken bu kadar kısa sürede AB’nin ortalamasına gelmek sadece şok ile açıklanabilir. Yaşadığımız bu şok durum ise ekonomiden başka bir şey değil.

İbrahim Kahveci’nin yazısı