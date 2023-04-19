İbrahim Kahveci: Ne kutsallık ama…

DSP Başkanı Önder Aksakal Malatya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP lideri Mustafa Destici ve HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu’nun da bulunduğu törende “İnşallah 14 Mayıs’ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz” dedi.

Ne kutsallık ama… Ülkenin muhalefetini veya bir başka deyişle en az yarısını bir anda kafir ilan edebildiler. Çünkü yeni katılmasına rağmen bu Cumhur İttifakı’nın kutsal bir davası var aslında.

Bu öyle bir dava ki, bütün kutsalları kapsıyor ama bütün günahları da çok rahat işleyebiliyorsunuz…

İbrahim Kahveci’nin yazısı