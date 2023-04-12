İbrahim Kahveci: Kemerler sıkılacak, faizler artırılacak

Bırakın doları faizi şu anda kuru soğan bile 30 lira… Verilen yetkinin etkisini göz yaşararak izliyoruz.

Bugünlerde Erdoğan yeniden yetki isterken tek başına ben bu işi yaparım havasında değil. Şimdi Mehmet Şimşek ve Lütfi Elvan isimleri ile mesaj veriyor… Ama kime?

Elbette piyasalara…

Aslında diyor ki “Ey piyasalar beni seçimlere kadar zor durumda bırakmayın, seçimlerden sonra ortada ne Nebati ne de Kavcıoğlu kalacak… Piyasaların istediği isimler ve oyunun kuralları işleyecek.”

Peki bunu yapar mı? Bence mecburen yapar ve yapmak zorunda da… Çünkü bu modelle cari açık 60 milyar dolara ulaştı ve şeffaf piyasalardan zırnık gelmiyor. Dolara ödediğimiz faiz bile yüzde 10,0’lar seviyesinde.

Dolar bulamıyorsak dolara olan ihtiyacı azaltmak zorundayız. Yani kemerler sıkılacak. Bu ne demek: Faizler artırılacak.

İbrahim Kahveci’nin yazısı