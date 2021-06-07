İbrahim Kahveci: Hayaller satmayı çok iyi beceriyoruz

Yaklaşık 4 yıldır her yılbaşında “Bu yıl ekonomimiz şahlanacak” manşetleri atıyoruz. İyi ama 2015 yılından beri yüksek işsizlik ve 2018 yılından beri de duran bir ekonomi ile BÜYÜK BUHRAN yaşıyoruz.

Öyle bir yönetiliyoruz ki, örneğin Varlık Fonu kurduk.

Varlık Fonu ile varlığa kavuşacağız sanılıyordu. Varlık Fonu’nun başına da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini atadı.

Büyük büyük işler yapmayı ve hayaller satmayı çok iyi beceriyoruz. En büyük gezegen Jüpiter ise bizi Mars kesmez. Biz Jüpiteri fethetmeliyiz.

Ama gerçek şu ki, vatandaş evine ekmek götüremiyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı