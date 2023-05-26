İBB yöneticisi: Yabancılar 10 yılda dokuz ilçe büyüklüğünde taşınmaz aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce beş yılda yabancıların 40 milyon 500 bin metrekare (m2) taşınmaz aldığını yazdı: “Konut ve toprak satışını yabancılara açmanın bir sonucu konut ve toprak fiyatlarında astronomik artıştır. Yaşadığımız konut krizini tetikleyen bir durumdur. Türkiye’de kira fiyatlarının son dört yılda sekiz kat artması bir tesadüf değil sonuçtur. Böyle devam edecek mi? Tercih bizim.”

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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önüne geçilemiyor. Bunun üstüne, birikim sahiplerinin düşük faiz ortamında enflasyondan korunmak için gayrimenkule yönelmesi ve yükselen dolar sebebiyle inşaat maliyetlerinin fırlaması konutta kira ve satış fiyatlarını iyice uçurdu.

Gökce konut krizindeki en temel nedenlerden birinin de yabancıya satış olduğunu belirtti.

Gökce konuyla ilgili şu tweet’leri attı:

*Yabancılar beş yılda 40 milyon 500 bin m2 taşınmaz aldı. Beş yılda yabancılara satılan taşınmaz Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerimizin toplamı kadar. Bu büyüklükte bir araziye 90m2 büyüklüğünde 410.098 konut yapılabilir. Bu konutlardan en az 1,3 milyon vatandaşımız yararlanabilir.

*2002 – 2022 arasında yabancılara 138 milyon m2 büyüklüğünde taşınmaz satıldı. 2002 – 2022 arasında yabancıların aldığı taşınmaz büyüklüğü Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane ve Kadıköy ilçemizin toplamı kadar.

*Konut ve toprak satışını yabancılara açmanın bir sonucu konut ve toprak fiyatlarında astronomik artıştır. Yaşadığımız konut krizini tetikleyen bir durumdur. Türkiye’de kira fiyatlarının son dört yılda sekiz kat artması bir tesadüf değil sonuçtur. Böyle devam edecek mi? Tercih bizim.

📌 2002 – 2022 arasında yabancılara 138 milyon m2 büyüklüğünde taşınmaz satıldı.



📌 2002 – 2022 arasında yabancıların aldığı taşınmaz büyüklüğü Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane ve Kadıköy ilçemizin toplamı kadar. — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) May 26, 2023