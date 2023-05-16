Konut satışları nisanda sert düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 oldu.

Fotoğraf: AA

Türkiye genelinde konut satışları martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 olmuştu. Konut satışları ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 283 bin 215 seviyesine geldi.

Satışlardaki düşüş, nisanda da sert şekilde devam etti. Satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut satışı ve yüzde 16,3’le en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul’u 10 bin konut satışı ve yüzde 11,7 payla Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,8 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konutla Ardahan ve Hakkari, 53 konutla Bayburt oldu.

İlk el satışları bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 26 azaldı. İkinci eldeyse düşüş yüzde 39.

Yabancıya satışlar yüzde 60 azaldı

Yabancılara konut satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 azalarak 2 bin 557 oldu. Nisanda yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1024 konutla Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 792 konut satışıyla İstanbul ve 186 konutla Mersin izledi.