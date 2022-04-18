İBB yetkilisi duyurdu: Rumeli Hisarı’na konut inşası engellenmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, önceki dönemki AKP yönetiminin kentin sembol tarihi mekanlarından Rumeli Hisarı’na ‘konut inşa etmek istediğini, restorasyon çalışmasıyla projenin engellendiğini’ söyledi.

Fotoğraf: İBB

Polat, İstanbul’un fethinden hemen önce inşa edilen, 570 yıllık hisarın tarihini, restorasyon sürecini ve 2023’te ziyarete açıldıktan sonra olacakları anlattı.

İBB yetkilisi, şunları dedi: “Tarihi belgelerden biliyoruz ki Rumeli Hisarı 18-19’uncu yüzyılda bir mahalle kimliğine dönüşüyor. Burada evler ve bir yaşam var. Hatta biz geldiğimizde bütün bu evleri yeniden yapan bir proje vardı biz onu durdurduk. Hisarın içerisinde yaklaşık 21 tane konak yapılacaktı, proje belirli bir aşamaya gelmişti. Varlığı bilinen cami ise tekrar inşa edildi. Bu rekonstrüksiyon bir camidir, bizim tescilli yapılar grubunda, korunması gereken yapılan grubunda tanımlanmış bir camimiz.”

‘Avludaki noktalar İBB’de değil’

Rumelihisarı Boğazkesen Fetih Mescidi hakkında da bilgi veren Polat, şunları söyledi: “Bu proje yapıldığında, hem konser hem cami yerleştirilebilirdi. Eski amfinin yerine yerleştirildi. Tarihsel izi de oradaydı. Yeni restorasyonda Rumeli Hisarının gördüğünüz bütün burçları ve tarihi alanları İBB mülkiyetinde ama avlusundaki hiçbir nokta İBB’de değil. Yetki alanımızda değil. Burada bir tasarrufta bulunabilmek için mülk sahibi olan Milli Emlak’ın izni gerekir.”

Hisarda restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra müze, sergi ve konser alanları olacak. İstanbul Hisarlar Müzesi adıyla Anadolu ve Rumeli Hisarları deniz yoluyla bağlantılı gezilebilecek. İlk kez burçların üzerinden İstanbul Boğazı’na bakılabilecek.