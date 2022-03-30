İBB: Yerebatan Sarnıcı’nın girişine el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açıklamasına göre, belediye mülkiyetinde yer alan tarihi Yerebatan Sarnıcı giriş yapısı ve Talat Paşa Konağı’na herhangi bir mahkeme kararı olmamasına rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ‘el konuldu.’

İBB kararı mahkemeye taşıyacak.

Fotoğraf: İBB

İki gün önce Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararına göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na yeni müze kurma ve diğer kamu kuruluşlarının müzelerini devralma yetkisi verilmişti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bu kapsamda İBB’nin elindeki müzelerin tamamına el konulma ihtimali olduğunu söyledi.

Belediyenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “İBB tarafından restorasyon çalışmasında son aşamaya gelinen Yerebatan Sarnıcı girişi ile yapının hemen üzerinde bulunan ve Talat Paşa Konağı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Devirle birlikte yapılar, Galata Kulesi ve Taksim Gezi Parkı’nda olduğu gibi yargı kararı olmadan İBB’den alındı.”

‘Uygulama tarihsel bilgiden yoksun’

Vakıflar Kanunu’nun mülkleri ‘İBB’den alacak yapıya ve ruha sahip olmadığını’ söyleyen Polat, uygulamanın ‘tarihsel bilgiden yoksun olduğunu’ belirtti.

Uzun süredir devam eden restorasyon çalışmasıyla ayakta tutmaya çalışılan Yerebatan Sarnıcı’yla ilgili de benzer bir ihtimalin ortaya çıktığını belirten Polat, şunları dedi: “Kararnamenin neyi hedeflediği ve kapsadığını bilmek mümkün değil. Ama şunu söyleyebiliriz ki; artık İBB’nin diğer kamu kuruluşlarının elindeki bütün müzeler ani bir kararla devredilebilir durumdadır.”

İstanbul’da sıklıkla Yerebatan’ın ‘saray’ olarak anıldığını hatırlatan Polat, şunları söyledi: “Kültür alanını yöneten dostlarımıza buradan çağrımızdır. Sarnıçla ‘saray’ı karıştırmasınlar. Bunun gerçek adı Yerebatan Sarnıcı’dır. Bizanslılar devrinde yapılmıştır. Dolayısıyla milli sarayların kapsamına alınacak bir statüde değildir. Umarım böyle bir tasarruf ve böyle bir uygulama olmayacaktır.”

Mali kayıplar ne?

Yerebatan Sarnıcı önünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Polat, “Mali olarak müzelerin getirisi neydi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu kararnameyle beraber nasıl bir kayıp yaşayacak” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Esaslı bir kültürel miras restorasyonunda kullanacağımız kaynağın kaybı anlamına geliyor. Bu çünkü buralardan gelen gelirler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki diğer kültür varlıkların onarımında kullanılıyordu. Son verilerde 1,6 milyon yıllık seyahatçisi vardı. Yeni sergi programıyla biz bu hedefi üç milyona çıkarmıştık… Galata Kulesi’ni biz kaybettiğimiz zaman sadece yapıyı kaybetmedik. Oradan gelecek gelirleri de kaybetmiş olduk. İki yıldır Galata Kulesi’nden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir gelir kazanamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne büyük ekonomik kayıplar yaratan alanlar durumunda.”