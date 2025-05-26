İBB soruşturmasında dördüncü dalga: 45 kişi adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.
Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu soruşturmada son olarak 23 Mayıs’ın erken saatlerinde çok sayıda İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı.
49 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan dördüncü dalgada 45 kişi gözaltına alınmış, dört kişinin de firari olduğu belirtilmişti.
45 kişi Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra adliyeye sevk edildi.
İBB soruşturmasının dördüncü dalgasında gözaltı kararı çıkarılan 49 kişi kim?
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler şöyle…
Siviller:
- Süleyman Aslan (aranıyor)
- Sarp Yalçınkaya
- Bahattin Uçar, Invest EBA şirket sahibi (aranıyor)
- Serbülend Danış, Danış Asfalt şirket ortağı (aranıyor)
- Mustafa Başar Arıoğlu, Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Edem Arıoğlu, Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
- Sami Özgür Arıoğlu, Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
- Mustafa Erkan Saatçi, Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. inşaat mühendisi
- Berat Çağrı Kapki, Murat Kapki’nin amcasının oğlu (aranıyor)
- Güngör Gürman, Murat Kapki’nin çalışanı, emekli polis
- Sinan Sepetci, Murat Kapki’nin muhasebecisi
- Şeyhmus Sarıboğa, Murat Kapki’nin elemanı
- Abdussamet Baydar, Eyüp Subaşı’nın şirketinin genel müdürü
- Murat Bıyık, Eyüp Subaşı’nın muhasebe müdürü
- Oğün Soytekin, Adem Soytekin’in kardeşi
- Altan Gözcü, Asoy İnşaat
- Bülent Yılmaz, Asoy İnşaat
- Murat Erenler, Asoy İnşaat
- Nezahat Kurt, Asoy İnşaat
- Serpil Altıntaş, Asoy İnşaat çalışanı
- Seza Büyük Çulha, Trabzon’da işletmeci
- Kamuran Ataç, İBB harita mühendisi Yakup Öner’in şoförü
- Yusuf Şahin, İBB harita mühendisi Yakup Öner’le irtibatlı emlakçı
- İlker Hamal, İBB harita mühendisi Yakup Öner’le irtibatlı emlakçı ve kayınbiraderi
İBB çalışanları:
- Arif Gürkan Alpay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
- Ali Kurt, Kiptaş Genel Müdürü
- Ziya Gökmen Togay, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı
- Mustafa Akın, İBB Koruma Müdürü
- Kadriye Kasapoğlu, İBB Özel Kalem Müdürü
- İbrahim Bülbüllü, İBB hukuk danışmanı (aranıyor)
- Seyfullah Demirel, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı
- Ceyhun Avşar, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı
- Yavuz Saltık, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı (eski özel kalem müdürü)
- Ahmet Önal, Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü
- Murat Er, İBB Avrupa Yak. Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü
- Osman Şahin, Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı
- Burak Alp, İBB Avrupa Yak. Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı
- Ekrem Yıldırım, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı
- Akit Gündüz, İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı, İhale Komisyon Üyesi
- Habibe İlknur Kaya, İBB Kültür A.Ş. Sanat Yönetimi
- Atilla Alkan, İBB’de mühendis
- Burak Salman, İBB’de mühendis
- Davut Şener, İBB’de mühendis
- Ferhat Fazlıoğlu, İBB’de mühendis
- Mehmet Zeki Ertürk, İBB’de mühendis
- Sezen Algedik, İBB’de mühendis
- Abdulbaki Yaşar, İBB’de bilgisayar işletmeni
- Fadime Şimşek İspir, İBB’de bilgisayar işletmeni
- Hakan Kuk, İBB’de tekniker