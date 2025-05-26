İBB soruşturmasında dördüncü dalga: 45 kişi adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi.

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İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu soruşturmada son olarak 23 Mayıs’ın erken saatlerinde çok sayıda İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı.

49 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan dördüncü dalgada 45 kişi gözaltına alınmış, dört kişinin de firari olduğu belirtilmişti.

45 kişi Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra adliyeye sevk edildi.

İBB soruşturmasının dördüncü dalgasında gözaltı kararı çıkarılan 49 kişi kim?

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler şöyle…

Siviller:

Süleyman Aslan (aranıyor) Sarp Yalçınkaya Bahattin Uçar, Invest EBA şirket sahibi (aranıyor) Serbülend Danış, Danış Asfalt şirket ortağı (aranıyor) Mustafa Başar Arıoğlu, Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Edem Arıoğlu, Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sami Özgür Arıoğlu, Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erkan Saatçi, Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. inşaat mühendisi Berat Çağrı Kapki, Murat Kapki’nin amcasının oğlu (aranıyor) Güngör Gürman, Murat Kapki’nin çalışanı, emekli polis Sinan Sepetci, Murat Kapki’nin muhasebecisi Şeyhmus Sarıboğa, Murat Kapki’nin elemanı Abdussamet Baydar, Eyüp Subaşı’nın şirketinin genel müdürü Murat Bıyık, Eyüp Subaşı’nın muhasebe müdürü Oğün Soytekin, Adem Soytekin’in kardeşi Altan Gözcü, Asoy İnşaat Bülent Yılmaz, Asoy İnşaat Murat Erenler, Asoy İnşaat Nezahat Kurt, Asoy İnşaat Serpil Altıntaş, Asoy İnşaat çalışanı Seza Büyük Çulha, Trabzon’da işletmeci Kamuran Ataç, İBB harita mühendisi Yakup Öner’in şoförü Yusuf Şahin, İBB harita mühendisi Yakup Öner’le irtibatlı emlakçı İlker Hamal, İBB harita mühendisi Yakup Öner’le irtibatlı emlakçı ve kayınbiraderi

İBB çalışanları: