İBB scooter eylem planını açıkladı: Doğru yere park et, indirimi kap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), elektrikli scooter kullanımıyla ilgili sekiz maddelik eylem planını açıkladı.

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İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün belirlediği eylem planının detayları şu şekilde:

1500 park alanı oluşturulacak

*İstanbul’un farklı noktalarında 1500 park alanı oluşturulacak. İBB ve ilçe belediyelerinin katkısıyla belirlenen park alanlarının kurulumuna scooter operatörleri de katkı verecek. Park alanları altı ay içerisinde hazır hale getirilecek. Kullandıkları scooter’ları bu park alanlarını bırakanlardan açılış ücreti alınmayacak. Bu kurala uyan kullanıcılar, toplam ödeyecekleri ücretten yüzde 15’i bulan bir indirim kazanmış olacak.

Hız sınırı getirilecek

*Trafik akışının yoğun olduğu noktalarda hız sınırı getirilecek. ‘Hassas bölge’ olarak tanımlanan yerlerde hız sınırı saatte 12,5 km olarak sınırlandırılacak.

*İlgili tüm operatörler, e-scooter kullanım verilerini İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü ile düzenli olarak paylaşacak.

Eğitim şartı

*Kullanıcılara eğitim şartı getirilecek. Operatörler iki ayda bir eğitim çalışması düzenlemekle yükümlü olacak.

*Halen İstanbul’da faaliyet gösteren yedi farklı operatörün mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek.

*Her yıl İBB ile operatörler arasında iletişim ve bilgilendirme kampanyaları yapılacak.

*İlçelerde e-scooter komisyonları kurulacak. İlçe belediyeleri, operatörler ve İBB eşgüdüm içerisinde hareket edecek. Komisyon ayda bir toplanacak.

*2024 yılı itibariyle tek kişinin ilk beş kullanımında hız sınırı, saatte 12.5 km olarak sınırlandırılacak.