İBB konserleri ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 18-20 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği tüm konserleri İsrail’in Gazze’deki sivillere saldırısı nedeniyle ertelediğini duyurdu.

Fotoğraf: İBB

Hamas’ın 7 Ekim’de ‘Aksa Tufan’ operasyonuyla başlattığı saldırıların ardından İsrail ağır bir karşı saldırı başlatmıştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, dün akşam İsrail’in El Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve en az 500 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İBB Kültür, İsrail’in Gazze’de sivillerin ölümüne neden olan saldırıları nedeniyle 18-19-20 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği tüm konserleri ertelediğini açıkladı:

“Gazze’de birçok sivilin ölümüne sebep olan insanlık dışı saldırılar nedeniyle 18-19-20 Ekim tarihlerinde İBB Kültür mekanlarımızda düzenleyeceğimiz konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.”