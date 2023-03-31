İBB çalışanı, ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla tutuklandı

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın öldürülmeden önce alıkonduğu ana dair bir görüntüyü sekiz yıl önce sosyal medyadan paylaştığı iddiasıyla ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheli E.E.Y’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde suça konu paylaşımdan haberinin olmadığını belirterek, bu nedenle birçok tehdit aldığı için sosyal medya hesaplarını dondurduğunu söyledi. E.E.Y. ifadesinde paylaşımların sahte olduğunu da ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş’de (İSYÖN) çalışan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

‘Terör örgütü propagandası’ndan tutuklandı

E.E.Y. ifadesinde şunları söyledi: “Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında hayatını kaybetmeden hemen önce alıkonulduğu ana dair görüntüyü ‘Adalet, Adalet Sarayında böyle sağlanır’ ibaresiyle yapılan paylaşımı ben yapmadım. Bu paylaşımı içerik olarak da desteklemiyorum. Twitter’a baktığımda yapıldığı iddia olunan paylaşımın alıntılandığını görmedim. Paylaşım hakkında atılan tweetlerin tamamı ekran görüntüsü şeklindedir. Birtakım kişiler tarafından bir komploya maruz bırakılıyorum. Hedefin ben değil, partili kimliğim dolayısıyla partim olduğunu düşünüyorum.”

Şüpheli, ifade işleminin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklandı.

İBB: İş akdi feshedildi

İBB, dünkü açıklamasında E.E.Y.’nin iş akdinin feshedildiğini duyurdu: “Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30.03.2023 tarihi itibariyle feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”