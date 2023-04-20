Hüsnü Öndül: Kimse savaş maliyetlerini sormuyor

Şimdilerde tekrar konuşuluyor ya…Yüzlerce milyar dolarlardan bahsediliyor, hesabı verilemeyen…Ben şahsen yolsuzluk, usulsüzlüklerin olduğunu, olabileceğini kabul ediyorum. Şeffaflık yok, demokrasi yok, hukukun üstünlüğü ilkesi rafa kaldırılmış, denetim mekanizmaları çalışmıyor, Sayıştay işlevsiz kılınmış. Tamam, bunlar var.

Bir de ekonomiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanının “Ben ekonomistim” iddiası ve faiz/enflasyon üzerine kurduğu denklem var. Bu konularla ilgili fikir yürütenlerin ve siyasi partilerin atladığı bir realiteye işaret etmek istiyorum. O da şudur: Uygulanan ekonomi politikalar savaş olgusu, realitesi teğet geçilerek değerlendiriliyor.

Savaş var ve bu savaşın ekonomik temelleri ve maliyetleri var.

Kimse sormuyor hükümete ve iktisatçılara ekonomi politikalarını değerlendirirken.

Hüsnü Öndül’ün yazısı