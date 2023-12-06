HÜDA-PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kadına şiddeti ‘alkol’, ‘fuhuş’ ve ‘madde bağımlılığı’na bağladı.

Serkan Ramanlı. Fotoğraf: AA

Ramanlı, Meclis’te bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken, toplum ve devletin kadına yönelik şiddetin sebeplerini görmezden geldiğini savundu.

Ramanlı şunları söyledi: “Kadına yönelik şiddetin sebepleri alkol, fuhuş ve madde bağımlılığıdır. Bunun üzerine gidilmesine yönelik bir irade bugüne kadar oluşmadı. Kadına yönelik şiddete erkek egemen anlayışın sebep olduğu iddia edilse de bu anlayışa sahip olmayan Avrupa’da da kadına yönelik şiddet devam ediyor. Orada sosyal hayatı düzenleyen baskın bir din de yok. Kadına yönelik şiddetin sebebi, ‘alkol egemen, ‘fuhuşerkil’ toplumdur. Bu tür kötü alışkanlıklarla mücadele edilmediği sürece kadına yönelik şiddetin durdurulması mümkün değildir.”