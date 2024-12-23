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Yaramazlara biraz batar!

Hrant Dink davası sanığı CHP'de: Rozeti Özgür Özel takmış

Gazeteci Hrank Dink cinayeti davası sanıklarından Ecevit Emir’in CHP’ye katıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Agos

Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davada sanık olarak yargılanan Emir, dönemin İstanbul il jandarma komutanıydı.


Beraat eden Emir yerel seçimlerde Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen Beldesi’nde belediye başkanı seçilmişti.

Agos‘un haberine göre Emir 9 Temmuz’da CHP’ye katıldı ve rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Beraatine karar verilmişti

Cinayete ilişkin iddianamede Emir’in, Ogün Samast’ı izleyen jandarma görevlilerinden olduğu kaydedilmişti.

Emir, 15 Ağustos 2016’da tutuklanmış, 8 Aralık 2017’de tahliye edilmiş, 26 Mart 2021’de de beraatine karar verilmişti.

Dink ailesi kamu görevlilerini yargılandığı davadan çıkan kararın tümünü önce temyiz etmişti.

Aile burada sonuç alamayınca Yargıtay’a başvurmuştu. Yargıtay bazı sanıklar açısından kararı bozmuştu.

İtirazları tamamen karşılanmayan Dink ailesi dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

Dosya halen AYM’de görüşülmeyi bekliyor.

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