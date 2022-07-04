Hong Kong açıklarında gemi batmıştı: 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

2 Temmuz 2022’de Hong Kong açıklarında bir mühendislik gemisi batmıştı. Çinli yetkililer, arama ve kurtarma ekiplerinin denizden 12 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Kazadan sonra onlarca kişinin kaybolduğu söylenmişti. Arama kurtarma ekipleri kazadan beri çalışmalarını sürdürüyor.

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Hong Kong açıklarında, 2 Temmuz’da, içinde 30 yolcunun ve 20’den fazla mürettabatın bulunduğu bir mühendislik gemisinin, Chaba tropik fırtınası sırasında ikiye bölündükten sonra battığı ve onlarca kişinin kaybolduğu aktarılmıştı. Hong Kong Hükümeti Uçuş Servisi, üç mürettebatın kurtarıldığını ve bazı kişilerin kendi imkanlarıyla kurtulduğunu açıklamıştı.

Arama kurtarma ekipleri, bugünse, 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.