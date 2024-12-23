Honda ve Nissan resmen 'birleşiyor', gözler Mitsubishi'de

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan birleşme görüşmelerine resmen başladı. Mitsubishi’yse gruba katılmayı değerlendiriyor.

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İki şirket, Japon otomobil üreticilerinin ortak bir holding şirketi altında birleşme görüşmeleri için mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı.

Nissan’ın yüzde 24,5’lik hissesine sahip olan Mitsubishi de mutabakat zaptını imzalarken, yeni oluşturulacak gruba katılmayı ocak sonuna kadar değerlendirecek.

Şirketler, Haziran 2025’e kadar birleşme görüşmelerini tamamlamayı, Ağustos 2026’ya kadar holding şirketi kurmayı ve her iki şirketin hisselerinin de borsaya kote edilmesini hedefliyor.

Honda Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Toshihiro Mibe iki şirketin potansiyel birleşme yoluyla 30 trilyon yenlik (133,5 katrilyon lira) bir satış rakamına ulaşacağını, faaliyet karınınsa 3 trilyon yen (13 trilyon lira) üzerine çıkacağını ifade etti.

Mibe “Her iki şirket de kendi markalarıyla ortak holding şirketinin tamamına sahip olduğu iştirakler olarak devam edecek” bilgisini verdi.

Honda ayrıca gelecek yıl 1,1 trilyon yen (4,4 trilyon lira) değerinde hisse geri alımı yapacağını duyurdu.

Dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olacak

Japonya’nın ikinci ve üçüncü en büyük otomobil üreticileri Honda ve Nissan, ABD’li Tesla ve BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabette zorlanıyordu.

Çin ve ABD gibi pazarlarda istediği satış başarısını yakalayamayan Nissan, kasımda 9 bin kişiyi işten çıkarma ve üretim kapasitesini azaltma kararı almıştı.

Honda ve Nissan’ın birleşmesiyle kurulacak yeni şirket, Toyota ve Volkswagen’den sonra araç üretim hacmi bakımından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olacak.

Anlaşma aynı zamanda 2021’de Fiat Chrysler ve PSA arasında gerçekleşen ve Stellantis’i oluşturan 52 milyar dolarlık (1,8 trilyon lira) birleşmeden bu yana sektördeki en büyük birleşme olacak.

Honda ve Nissan geçen yıl dünya çapında sırasıyla 3,98 milyon ve 3,37 milyon araç satmıştı.

Küresel otomobil üreticileri, pahalı bataryalar, otonom sürüş gibi teknolojiyi geliştirme için gereken devasa kaynaklar nedeniyle elektrikli araç geliştirmenin giderek artan maliyetlerini karşılamak için fon bulmakta zorlanırken, birleşme veya işbirliklerini artırıyor.

Honda ve Nissan bu yıl martta maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla elektrikli araç üretimi ve yazılım teknolojilerinde stratejik ortaklık için fizibilite çalışması başlatma konusunda anlaşmış, Mitsubishi Motors da ağustosta görüşmelere katıldığını açıklamıştı.