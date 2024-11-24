Volkswagen: Sorunları çözmek için fabrika kapatmak şart

Volskwagen CEO’su Thomas Schaefer 4 milyar avroluk (yaklaşık 143 milyar 950 milyon lira) maliyeti azaltmak için işten çıkartmaların ve fabrika kapatmanın şart olduğunu söyledi.

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Ekimde Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in Almanya’daki en az üç fabrikayı kapatmayı ve büyük çaplı işten çıkarmaları planladığı bildirilmişti.

Volkswagen çalışanlarını temsil eden Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, Alman üreticinin merkezinin bulunduğu Wolfsburg’da işçilere yönelik bilgilendirme etkinliğinde yaptığı konuşmada “Yönetim kurulu Almanya’daki en az üç Volkswagen fabrikasını kapatmak istiyor” demişti.

Sendikalar, otomobil üreticisini grevle tehdit etmişti. Ayrıca şirketten ücret ve kapasite konusunda devam eden müzakerelerde hem fabrika kapanışlarını hem de büyük işten çıkarmaları içermeyen çözümler istemişti.

CNBC-e‘nin haberine göre Schaefer’in açıklamaları sendika anlaşmazlığını daha da derinleştirdi.

Schaefer şöyle konuştu:

“Sonuçta herhangi bir çözüm aşırı kapasiteyi ve maliyetleri azaltmak zorunda. Sadece geçici çözümlerle bu sorunu erteleyemeyiz, çünkü bu ilerleyen zamanlarda ciddi şekilde geri dönüp bizi zor durumda bırakır.”

Alman otomobil üreticisinin öngördüğü işten çıkarmaların çoğunun, şirketin henüz netleştirmediği sayıda, normal emeklilik ve iş gücü azalması yoluyla yapılabileceğini belirten Schaefer, “Bu süreç çok uzun sürecek. 2035 yılına kadar yapıyı ertelemenin anlamı yok. O zamana kadar rakiplerimiz çoktan geride bırakır bizi” diye konuştu.

Volkswagen CEO’suna göre şirketin yeniden yapılanma sürecinin üç veya dört yıl içinde tamamlanması gerekiyor.

Ayrıca Schaefer, Volkswagen’in Almanya’daki tesislerinde iş gücü maliyetlerinin, rakiplerinden ve şirketin güneyle doğu Avrupa’daki fabrikalarından yaklaşık iki kat daha fazla olduğunu söyledi.

CEO’ya göre Almanya’daki fabrika kapanmalarını engelleme şansları yok. Dolayısıyla potansiyel kapanmalar yalnızca araç üretim tesislerini değil, aynı zamanda bileşen üretim tesislerini de kapsayabilir.