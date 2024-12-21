Volkswagen sendikayla anlaştı: Almanya'da 35 bin kişi işten çıkarılacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 70 saatlik görüşmelerin ardından Almanya’da 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için iş konseyi ve sendikayla anlaşmaya vardı.

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Anlaşmaya göre Volkswagen Almanya’daki fabrikalarında teknik üretim kapasitesini 700 binden fazla araç azaltacak. Aynı zamanda kalan çalışanlara 2030’a kadar iş garantisi verilecek.

Almanya’nın en büyük sendikası IG Metall’in açıklaması şöyle:

“IG Metall’in kırmızı çizgilerine bağlı kalınıyor: Fabrika kapatılmayacak, toplu işten çıkarmalar olmayacak ve toplu sözleşmede uzun vadeli kesintiler yapılmayacak. Sonuçta iyi bir uzlaşma sağlandı.”

Volkswagen’in iş konseyi ve işçi sendikasıyla Almanya’da 2030’e kadar 35 bin kişiyi işten çıkarma ve kapasite azaltma anlaşması, 70 saatlik zorlu görüşmelerin ardından geldi.

Ücretler konusundaysa Volkswagen çalışanları için fiili bir dondurma söz konusu. Volkswagen çalışanları önümüzdeki dört yıl boyunca toplu ücret anlaşması kapsamında zam almayacak, bazı ikramiyelerse kaldırılacak ya da azaltılacak.

Bunun yanında yüzde 5’lik bir maaş artışı, çalışanların hesaplarına değil, iki aşamalı olarak bir fona aktarılacak. Fon, iş gücünün bir kısmı için esnek çalışma saatlerinin azaltılmasını finanse etmek için kullanılacak.

Volkswagen, söz konusu anlaşmanın orta vadede yıllık 15 milyar avro (yaklaşık 548 milyar 590 milyon lira) tasarruf sağlayacağını açıkladı.

Saksonya eyaletinin başkenti Dresden’de Volkswagen’in araç üretimi gelecek yılın sonuna kadar durdurulacak. Osnabrück fabrikası satılacak.

Wolfsburg’daki dört montaj hattından ikisi de kapatılacak ve 2030 yılına kadar 4 bin kişi işten çıkarılacak.