Hırvatistan ve Fas, Dünya Kupası’nda üçüncülük için sahada

Katar’da devam eden Dünya Kupası’nda son maçlar oynanıyor. Bugün, Hırvatistan ve Fas üçüncülük için sahaya çıkacak.
Khalifa Stadı’nda oynanacak mücadele saat 18:00’de başlayacak. Mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek.
Hırvatistan ile Fas, Katar’daki Dünya Kupası’nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Fas, grubu lider bitirmişti.
Hırvatistan, Fas karşısında kazanırsa 1998’den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamlayacak.
Hırvatistan yarı finalde Arjantin’e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı. Fas’sa Fransa’ya 2-0 yenilerek finale çıkamamıştı.