Dünya Kupası: Fas’ı iki golle geçen Fransa finalde Arjantin’in rakibi

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fas’ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin’in rakibi oldu.

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Maçın hemen başında Fransa öne geçti. 5’inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Griezmann’ın pasında Mbappe, ceza sahası içinden şutunu çıkardı ancak meşin yuvarlak savunmadan döndü. Sol çaprazda topu önünde bulan Theo Hernandez, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

44. dakikada Fas beraberlik golüne yaklaştı. Sağdan Ziyech’in kullandığı kornerde Giroud’dan seken topa El Yamiq’in ceza sahası içinde yaptığı röveşatada kaleci Lloris’in parmaklarının ucuyla dokunduğu meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fransa’nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının başından itibaren Fransa kalesini ablukaya alan Fas, ceza alanına tehlikeli geldi ancak rakip savunmayı bir türlü aşamadı.

79. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Mbappe’nin dört Faslı oyuncunun arasından arka direğe çıkardığı topu oyuna yeni giren Kolo Muani tamamladı ve Fransa 2-0 öne geçti.

Kalan bölümde oyunu kontrol eden Fransa, sahadan 2-0 galip ayrılarak tarihinde 4. kez final biletini aldı.

Turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika takımı olmayı başaran Fas Milli Takımı, müsabaka sonu tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Fransız futbolcular da Faslı oyuncular ve teknik direktör Walid Regragui’nin yanına giderek rakiplerini teselli etti.

Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadele, 18 Aralık Pazar günü Lusail Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.

Fas ise 17 Aralık Cumartesi günü Hırvatistan ile Uluslararası Halife Stadı’nda üçüncülük maçına çıkacak.