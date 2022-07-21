Hindistan’ın ormanlarında 70 yıl aradan sonra çitalar koşacak

Hindistan’da 70 yıl önce nesli tükendiği belirlenen çitalar yeniden ülkenin ormanlarında görülecek.

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1952 yılında Hindistan’daki çita nüfusunun yok olduğu resmen duyurulmuştu. Saatte 113 kilometre hızla koşabilen dünyanın en hızlı hayvanı unvanının sahibi çitalar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin tehdit altındaki türler sıralamasında kırmızı listede yer alıyor. Dünyada sayıları 7 bini aşmıyor.

Bir dönem Arap Yarımadası’ndan Afganistan’a kadar uzanan bir alanda görülen Asya çitalarınıysa artık sadece İran’da görmek mümkün. 2022 verilerine göre ülkedeki sayıları 12.

Dünyada en çok çitaya ev sahipliği yapan Afrika ülkesi Namibya, Hindistan’a bir grup çita yollayacak. Sekiz tanesi Ağustos ayında Hindistan’da olacak. Bu çitalar Madhya Pradeş eyaletindeki Kuno-Palpur Ulusal Parkı’nda yaşayacak.

Yetkililer, 2020 yılında Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin, çitaların yeniden ‘dikkatle seçilmiş bölgelere’ götürülebileceğine dair kararının ardından Namibya’yla anlaşma yapıldığını, iki yıl süreyle hayvanların nasıl nakledileceğinin planlandığını söyledi.

Çitaların gelişinin Hindistan’ın 75’inci yıl kutlamaları nedeniyle ayrı bir önem taşıdığını belirten Hindistan Çevre Bakanı Bhupender Yadav, sosyal medyadaki paylaşımında, ”Çitalar ülkemizin ekolojik dinamiklerini canlandıracak” ifadelerini kullandı. Bu çitalar sayesinde ülkede yeni çitaların dünyaya geleceğini umduklarının altını çizdi.

Hindistan, 1970’lerde İran’dan çita getirtmek için çabalamış ancak iki ülke arasındaki görüşmelerden sonuç alınamamıştı.