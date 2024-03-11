Gelelim Kadıköy’e. Sahada rezil bir hakem vardı. Sanki F.Bahçe’yi doğramaya çıkmış. Çaldığı düdüklerin büyük çoğunluğu tartışılır. Yerden kalkmayan Pendikspor’lu futbolcuları ayıpladım. Çok abarttılar. Futbol yerde yatarak oynanmaz.Yine de golü bulan taraf oldular. FBahçe beni şaşırttı. Belçika’daki takımı aradım. Üç günde ne oldu? Bir kez daha gözlemledim: F.Bahçe’nin kendinden başka dostu yok. Bütün saha içi (hakem ve Pendikli topçular) olumsuzluklarına rağmen aldıkları üç puan bana göre çok değerli. Çünkü Fenerbahçe maçı yatmadan kazandı.
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