Hentbolda bikini dayatmasından vazgeçildi

Uluslararası Hentbol Federasyonu, ‘cinsiyetçilik’ eleştirilerine neden olan ‘resmi kıyafet uygulaması’ bikiniden geri adım atarak kadın sporcuların şort ve göbeği kapatan atlet giymelerine izin verdi.

Norveç kadın hentbol takımı . Fotoğraf: Norveç Hentbol Federasyonu

Norveç kadın hentbol takımı, temmuz ayında Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası’nda üçüncülük mücadelesine Uluslararası Hentbol Federasyonu’nun bikini kuralına tepki göstermek amacıyla şort giyerek çıkmıştı.

‘Uygun olmayan kıyafetle maça çıktıkları’ gerekçesiyle Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından disipline sevk edilmiş kişi başı 150’şer takım olarak da 1500 avro para cezasına çarptırılmıştı. Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından da desteklenen cezalar, daha önce ‘bikini kuralı’na karşı çıktıklarını ifade ederek başvuran Norveç Hentbol Federasyonu tarafından ödenmişti. ABD’li pop yıldızı Pink oyunculara destek vererek cezaları ödemeyi teklif etmişti. ABD’li eski tenisçi Billie Jean King’in de aralarında bulunduğu isimler kadın sporculara karşı bu tür dayatmaların sona ermesi gerektiğini savunmuştu.

Avrupa’daki kadın sporcuların birlikleri, Avrupa Hentbol Federasyonu ve Uluslararası Hentbol Federasyonu’nun başkanlarını istifaya çağırmış ve kuralın değişmesini istemişti.

Tepkiler işe yaradı. Uluslararası Hentbol Federasyonu’nun geçen ay kuralı değiştirdiği açıklandı. Kuralda, kadın sporcuların ‘bikini altı yerine dar şort (bisiklet şortu), bikini üstü yerine ise göbeklerini kapatan askılı üstler giyebileceği’ne dair ifadeler yer alıyor. Erkek hentbolcular ise dizin 10 santimetre üzerinde olmak şartıyla şort giymeye devam edecek.

Kararın değişmesinde temmuz, ağustos ayındaki gelişmelerin ardından Norveç doğumlu Avustralyalı aktivist Talitha Stone’un, cinsiyet eşitliği için çalışan sivil toplum kuruluşu ‘Collective Shout’un desteğiyle yürüttüğü kampanyada toplanan 61 bin imzanın da etkili olduğu belirtildi.

Stone, “Umarım bu spordaki cinsiyetçiliğin sonunun başlangıcı olur” dedi.

Geçen ay Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya’nın spor bakanlarının IHF’ye mektup yazarak kadın sporcuların kıyafetleriyle ilgili kuralın gözden geçirilmesini istemesinin de etkenler arasında olduğu vurgulandı.