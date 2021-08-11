Bikini yerine şortla maça çıktılar diye hentbolculara ceza kesen federasyon başkanlarına istifa çağrısı

Norveç kadın hentbol takımına bikini giymedikleri gerekçesiyle para cezası verilmesinin yankıları sürüyor. Avrupa’daki kadın sporcuların birlikleri, Avrupa Hentbol Federasyonu ve Uluslararası Hentbol Federasyonu’nun başkanlarını istifaya çağırdı.

Fotoğraf: BBC

Takım, geçen ay, Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası’nda İspanya karşısında kaybettikleri üçüncülük mücadelesine Uluslararası Hentbol Federasyonu’nun ‘resmi kıyafet uygulaması’ bikini yerine şort giyerek çıkmıştı.

Bunun üzerine ‘uygun olmayan kıyfatle maça çıktıkları’ gerekçesiyle Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından disipline sevk edilmiş kişi başı 150’şer takım olarak da 1500 avro para cezasına çarptırılmıştı. Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından da desteklenen cezalar, daha önce ‘bikini kuralı’na karşı çıktıklarını ifade ederek başvuruda bulunan Norveç Hentbol Federasyonu tarafından ödenmişti. ABD’li pop yıldızı Pink oyunculara destek vererek cezaları ödemeyi teklif etmişti. ABD’li eski tenisçi Billie Jean King’in de aralarında bulunduğu isimler kadın sporculara karşı bu tür dayatmaların sona ermesi gerektiğini savunmuştu.

İtalya’da, kadın sporcuların haklarını savunan Assist’in başkanı Luisa Rizzitelli, bikini giyilmesinin zorunlu tutulmasını ‘ortadan kaldırılması gereken bir cinsiyetçilik’ olarak niteledi.

Assist, Fransa’daki, kadın sporcuların basında yer almasıyla ilgili çalışmalar yürüten Alice Milliat Vakfı ve Almanya’daki Discover Football’un (Futbolu Keşfet) aralarında olduğu yedi kuruluş, Uluslararası Hentbol Federasyonu Başkanı Hassan Moustafa ve Avrupa Hentbol Federasyonu Başkanı Michael Wiederer’e mektup yazarak istifa çağrısı yaptı. Mektupta, iki federasyonun da dönüşü olmayan, imajlarını zedeleyen utanç verici bir karar aldıkları vurgulandı.

Rizzitelli, Uluslararası Hentbol Federasyonu’nun giyilmesini şart koştuğu kıyafetlerin, ‘bir kadının bedenini sergilemeye hizmet etmesinin gerekmediğinin’ altını çizerek, “Norveç takımı maça şortla çıktıktan sonra kuralı değiştirmek yerine cezayı onayladılar bu utanç verici” dedi.

Uluslararası Hentbol Federasyonu, Guardian’a kasım ayındaki toplantılarında yeni üniformaların gündeme geleceğini açıklamıştı.