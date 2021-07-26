Bikini yerine şortla maça çıktıkları için ceza almışlardı: Pink’ten Norveçli hentbolculara destek

ABD’li pop yıldızı Pink, Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası’nda bikini yerine şort giyerek maça çıktıkları için para cezası kesilen Norveç kadın hentbol takımına destek verdi. Pink, cezayı ödemeyi teklif etti.

Fotoğraf: BBC

Takım, Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası’nda İspanya karşısında kaybettikleri üçüncülük mücadelesine Uluslararası Hentbol Federasyonu’nun ‘resmi kıyafet uygulaması’ bikini yerine şort giyerek çıkmıştı. Bunun üzerine ‘uygun olmayan kıyfatle maça çıktıkları’ gerekçesiyle kişi başı 150’şer (1514 lira), takım olarak da 1500 avro (15 bin 144 lira) para cezasına çarptırılmıştı.

Norveç Hentbol Federasyonu, oyuncuların çarptırılacağı olası cezayı ödemeye hazır olduğunu açıklamıştı. Oyuncuların bikini yerine şortla oynamayı talep ettikleri, bu talebin Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından kabul edilmediği belirtilmişti.

Dün, Twitter hesabından destek veren Pink, “Norveç kadın hentbol takımıyla, kıyafet konusunda cinsiyet ayrımcılığı ieren kuralları protesto ettikleri için gurur duyuyorum” yazdı ve cezayı ödemekten memnuniyet duyacağını ifade ederek ‘yola devam etmelerini’ istedi.

Norveçli hentbolcular, Pink’in desteğine Instagram hesabından teşekkür etti: “Vauvvv… Desteğiniz için çok teşekkür ederiz.” Oyuncular, ayrıca, mesajın altında bir de şortlu fotoğraf paylaştı.

ABD’li eski tenisçi Billie Jean King de Norveçli hentbolculara destek vermişti. King, geçen hafta cezanın açıklanmasının ardından, Twitter’da, kadın sporculara yönelik bu tür dayatmaların sona ermesi gerektiğini ifade etmişti.