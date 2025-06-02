Hello Baby'nin çıtçıtlı zıbını için toplatma kararı: ebebek'ten açıklama

Ticaret Bakanlığı bebek giyim markası Hello Baby’nin çıtçıtlı zıbınlarının ‘boğma’ riski taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Fotoğraf: guvensizurun.ticaret.gov.tr

Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) ürünün ‘dışarıdan akciğerlere hava akışını mekanik şekilde engelleme’ riski taşıdığı bildirildi.

Gerekçe kısmındaysa şöyle yazıyor: “Ek B testlerinde beyaz ve turuncu baskılı badilerdeki çıtçıtların koparak küçük parça silindirine girdiğinden risk taşımaktadır.”

Karar sonrası Hello Baby’yi bünyesinde bulunduran bebek mağaza zinciri ebebek, kullanılmış ürünler dahil tüm iadeleri kabul edeceklerini duyurdu. Açıklamada şöyle dendi:

“Üç ay ile üç yaş arası herhangi bir beden grubundan satın almış olan değerli ebeveynlerimizden kullanılmış olsa dahi ilan yayında kaldığı süre içerisinde ürünü diledikleri ebebek mağazasına geri getirmelerini rica etmekteyiz.

Ürünü mağazalarımıza geri getiren ebeveynlerimizin ürünün perakende satış değerini iade alabileceklerini bildiririz.”



