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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li yöneticiler dahil: PKK propagandası gerekçesiyle 17 gözaltı

İzmir’de sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde PKK’nın propagandasını yaptığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı.


HDP Torbalı İlçe Başkanı H.B. ile Karabağlar İlçe Başkanı Ş.Y.’nin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. İzmir ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 zanlı yakalandı.

İkametlerinde bulunan dijital malzemelere el konuldu.

PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen üç zanlının da arandığı bildirildi.

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