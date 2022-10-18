HDP’li Paylan: İcra borçlarının silinmesinde inisiyatif şirketlerde

HDP Milletvekili Garo Paylan, “2 bin TL’nin altındaki borçlar silinecek” açıklamasına karşı uyardı: “Torba yasa görüşmelerinde bu 5,5 milyon vatandaşımızın borçlarının silinmesinin keyfiyetinin şirketlere verildiğini öğrenmiş olduk.”

Fotoğraf: ANKA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 5 Eylül’deki kabine toplantısından sonra, 15 Ağustos 2020’den önce icra takibi başlatılmış iki bin TL altındaki borçların silineceğini açıklamıştı.

CHP’nin vaatleri arasında yer alan KYK borçlarının faizlerinin silinmesini de içeren torba kanun teklifi geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu.

Maddeler arasında yurttaşların icra takibine giren 2 bin TL ve altı borçlarının silinmesi de yer alıyordu. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi HDP Milletvekili Garo Paylan, görüşmeler sonrasında ANKA’dan Berkay Varol’a konuştu.

Paylan’ın borçların silinmesinde insiyatifin şirketlere verildiğini anlattı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5,5 milyon vatandaşımızın iki bin TL altındaki borçlarının silineceğini müjde gibi açıklamıştı. Ancak dün Meclis’te yaptığımız torba yasa görüşmelerinde bu 5,5 milyon vatandaşımızın borçlarının silinmesinin keyfiyetinin şirketlere verildiğini öğrenmiş olduk. Mesela Turkcell, Vodafone gibi şirketler borçlarını bu alacaklarının istediği bir bölümünü silebilecekler, istemediklerini silmeyecekler.

Vallahi sayın Cumhurbaşkanı herhalde bir kez daha kandırılmış ya da sayın cumhurbaşkanı yurttaşlarımızı kandırmış. Şirketler isterlerse Ayşe’nin, Fatma’nın borcunu silebilecekler, isterlerse Agop’un, Ahmet’in, Mehmet’in borçlarını silmeyecekler. Tüm yurttaşlarımız bunu böyle bilsinler ki sayın Cumhurbaşkanı yurttaşlarımıza boş bir hayal olarak açıklamış.”