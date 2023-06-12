HDP’li Patnos Belediye Eş Başkanı Emrah Kılıç tutuklandı

Ağrı’nın Patnos ilçesi merkezli dört ilde ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP’li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç’ın da aralarında bulunduğu beş kişi tutuklandı.

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Patnos başsavcılığının başlattığı soruşturma ve talimatıyla, polis ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı’nın Patnos ilçesi ile Hatay’da 9 Haziran’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kılıç, başkan yardımcısı Müşerref Geçer, belediye şirket müdürü Uğur Laçin, iş insanları Rıza Doğaç ile Erhan Yılmaz’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen beş kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.