HDP’li Gergerlioğlu, ‘İşkence yok’ diyen Bozdağ’a Ferhan Yılmaz’ı hatırlattı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur” diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a tepki gösterdi: “El insaf! Silivri 5’de ölen Ferhan Yılmaz için doğru konuş önce!”

Görsel: Evrensel

İstanbul Silivri Cezaevi’nde ‘kalp krizinden öldüğü’ iddia edilen Ferhan Yılmaz’ın yoğun bakım görüntüleri ortaya çıkmış. İşkence iddiaları gündeme gelmişti.

Bugün iftar programında konuşan Bozdağ, “Altını çizerek söylüyorum, Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur. İşkence ve kötü muameleye sıfır toleransla yaklaşılmaktadır” demişti.

Bunun üzerine Gergerlioğlu, Bozdağ’ın söz konusu açıklamasına ilişkin bir haberi alıntılayarak şunları yazdı: “Hadi ordan! Soru önergelerimize cevap ver(e)meyen, ha bire yalan açıklamalar yapan, CPT (Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi) raporlarını engellemeye çalışan, cezaevlerinde son dört aydır 24 kişinin ihlaller sonucu öldüğü bakan mı bunu söylüyor? El insaf! Silivri 5’de ölen Ferhan Yılmaz için doğru konuş önce!”