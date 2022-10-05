HDP’li Ersoy Meclis’te saçlarını kesti: Erkek şiddetiyle katledilen tüm kadınlar için

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ‘erkek şiddetine karşı hayatını kaybeden tüm kadınlar’la dayanışma için saçlarını kesti.

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İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ölümünün ardından İranlı kadınlar saçlarını keserek protesto gösterilerinde bulunmuştu.

İranlı kadınların ‘özgürlük mücadelesi’ne Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda kadın destek veriyor.

HDP’li Ersoy da bugün, “Erkek egemenliğine karşı nasıl yaşayacağımıza biz karar veririz!” diyerek saçlarını kesti.

Ersoy, şöyle konuştu: “Bugün Mehsa Emini için, 17 yaşında katledilen Nika (Shakarami) için, Nagihan Akarsel için, evli olduğu hakim erkek tarafından katledilen İlksen Tüzün için ve erkek devlet şiddetiyle katledilen tüm kadınlar için, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında direnen kadınlar için kestiğimiz bu saçlarımı yarın özgür günlerde hep birlikte savuracağımızı da biliyoruz. Buna başta kadınlar olmak üzere herkes emin olsun. İran’da, Türkiye’de ve her yerde eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Her yerde haykırıyoruz: Kadın, yaşam, özgürlük; jin, jiyan, azadi.”