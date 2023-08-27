HDP’den ‘E-Reçetem’e beş dil ekleyen Koca’ya: Kürtçe nerede?

HDP, ‘E-Reçetem’e beş dil ekleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sistemde Kürtçe’nin neden yer almadığını sordu.

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Koca dün, Twitter’dan elektronik reçete sistemine beş dil eklendiğini duyurmuştu: İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça.

HDP’nin hesabından bakanın paylaşımı alıntılanarak Türkçe ve Kürtçe iki ayrı mesaj yazıldı:

*Hayırlı olsun tabii ama, bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz? Hani Kürt sorunu yoktu, hani Kürtlere ayrımcılık yapmıyordunuz?”

*Kurdên ku piştgirî didin AKP’ê, gelo hun jî van pirsan napirsin? Birêz Fahrettin Koca qet nebû tu li zimanê xwe jî xwedî derketiyayî. (AKP’yi destekleyen Kürtler siz de bu soruları sormuyor musunuz? Sayın Fahrettin Koca, dilinize hiçbir zaman sahip çıkamadınız.)