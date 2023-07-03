Haziranda en az 22 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) haziran verilerine göre en az 22 kadın erkekler tarafından katledildi ve 27’si de şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org/

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) haziran ayı erkek şiddetine ilişkin verilerini paylaştı. Buna göre 22 kadın erkekler tarafından katledilirken, 27 kadın da şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

22 kadından altısı boşanmak istediği, barışmayı reddetmek, evlenmeyi ve ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istediği için katledildi. Kadınlardan ikisi ekonomik, biri de çocuğunun velayetini alması bahanesiyle katledildi.

13 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilemediğinin belirtildiği raporda şunlar kaydedildi: “13 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe, adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.”

Bu arada kadınların yüzde 41’inin evli olduğu erkek tarafından katledildiğine yer verildi. Kadınların yüzde 55’i evinde katledilirken, bu kadınların yüzde 55’inin ateşli silahla katledildiği paylaşıldı.