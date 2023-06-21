CHP’li Gökçen: Sadece üç günde 10 kadın öldürüldü

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, sadece üç günde basına 10 kadın cinayeti ve bir şüpheli kadın ölümü haberinin yansıdığını vurguladı.

Gökçen, paylaştığı yazılı açıklamada “16-18 Haziran tarihleri arasındaki üç günde en az 10 kadın cinayeti ve 1 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Bu üç günde, dördü’ü İzmir’den olmak üzere Eskişehir, Manisa, Gaziantep, Ankara, Muğla ve Hakkari’den toplam 11 kadının ölüm haberini aldık. Öfkeliyiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının, kadın cinayetlerindeki yükselişin önemli sebeplerinden biri olduğunu belirten Gökçen devamında şunları kaydetti:

“Kadınların sahiplendirilmesi gerektiğini savunanlarla, kadın vekil adaylarının fotoğraflarını yalnızca bir siluetten ibaret kılanlarla ittifak kuran bir iktidar var. Bu iktidar tarafından korunan, iyi hal indirimi alacağını bildiği için elini kolunu sallayarak cinayet işleyen katillerle karşı karşıyayız. İşlenen cinayetlerin sorumluları sadece bu katiller değildir. Bu şiddetin tohumları yalnız katillerin bedenlerinde değil, aynı zamanda iktidarın köklerindedir. Şiddet faillerini koruyan, İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden iktidar ve 6284’ü hedef alanlar da bu cinayetlerden siyaseten sorumludur.”