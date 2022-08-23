Havrita’ya erişim engeli geldi ama kapatılmadı: Uygulama nasıl çalışıyor?

Havrita, Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından kuruldu. Bu uygulamayla sokakta yaşayan köpeklerin yerleri tek tek gösteriliyor.

Haritayı bölgede yaşayan insanlar fotoğraflar çekerek işaretliyor. Haritaya işaret eklerken ‘saldırgan’ veya ‘çeteleşme’ gibi notlar da düşülüyor.

Daha sonra bu işaretlemeler Havrita’nın Twitter hesabı üzerinden de paylaşılıyor.

Bu uygulamanın en çok kullanıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya oldu.

Son günlerde art arda gelen hayvan ölümlerinden sonra gözler Havrita uygulamasına çevrildi. Köpeklerin bu uygulama üzerinden işaretlenerek öldürüldüğü öne sürüldü.

Hatta iddiaya göre hayvanseverler de uygulama üzerinden hedefe kondu.

En son Antalya’da iki farklı parkta sekiz köpeğin zehirlenerek ölmesinden sonra sosyal medyada ‘Havrita Kapatılsın’ etiketiyle tepkiler artmıştı.

İstanbul Barosu sitenin kapatılması için harekete geçti. Bu hamlenin ardından mahkeme siteye erişim engeli getirdi. Ama site kapatılmadı.

Sitenin tamamen kapatılması için harekete geçilip geçilmeyeceğini Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) Koordinatörü Fatma Biltekin’e sorduk. Diken’e konuşan Biltekin “Sitenin sahipleri erişim engeline karşı itiraz ederse ve sonuç onlar için olumlu olursa girişimde bulunacağız” yanıtını verdi.

Havrita sözcüsü: Kanuni haklarımı kullanacağım

Bu uygulama bir kişi tarafından değil, gönüllük esasıyla birçok kişi tarafından kurulmuş. Ama öne çıkan isimse Başıboş Köpek Sorunu Platformu sözcüsü Devrim Koçak.

Koçak köpeklerin bu uygulama üzerinden katledildiği yönündeki suçlamaları reddetti: “Başıboş köpek haritası Havrita’yı Mayıs 2022’de uygulamaya koyduk. Uygulamanın amacı, başıboş köpek çetelerini, saldırılarını bizzat yaşayan kişiler tarafından uygulamaya girilerek bölgenin gösterilmesi. Hangi arterlerde köpek çeteleşmeleri olduğunu, trafik kazasına sebep olabileceğini göstermek.

Bu olayı başlatan kişi Twitter’da oda açıp konuşurken, ona diyorlar ki, ‘Bize verdin ve paylaştırdın, biz de paylaştık. Bu olaylar eskiymiş Havrita’yla ilgisi yokmuş’ dediklerinde, ‘İsterse 10 yıl önce olsun köpek zehirlenmiş mi? Zehirlenmiş. Biz bunu Havrita için kullanırız, linç başlattık. Kötü mü oldu?’ diye ses kayıtları var. Ben kendi adıma kanuni haklarımı kullanacağım.”

Erdoğan’dan belediyelere çağrı

Köpek ölümleriyle ilgili savcılık da harekete geçti. Ölü bulunan köpeklerden örnekler alınacak ve çevredeki kamera kayıtları da incelenecek.

Aslında hayvanlarla ilgili tartışmalar da yeni değil. Aralık 2021’de Gaziantep’te dört yaşındaki Asiye Ateş pitbull cinsi iki köpeğin saldırmasından sonra ağır yaralanmıştı.

Bu olaydan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sokak hayvanlarıyla ilgili şunları söylemişti: “Tüm belediyelerimize de sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem de bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum.”