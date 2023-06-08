Havacılık personeli Özbay’ın intiharı Meclis gündemine taşındı

Türk Hava Yolları’nın (THY) yer hizmetleri şirketi TGS’de (Turkish Ground Services) uzun yıllar çalışan Ömer Koray Özbay’ın haksızlığa uğradığını anlattığı bir video çekerek intihar etmesi Meclis gündemine taşındı.

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TGS İstanbul istasyonunda uzun yıllar çalıştıktan sonra teklif üzerine Tokyo istasyonuna gittiğini anlatan Özbay, Japonya’ya gittikten sonra yöneticiler tarafından gördüğü baskıların ve uğradığı haksızlıkların artık dayanılmaz bir hal aldığını anlattığı bir video paylaştıktan sonra intihar etmişti.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Özbay’ın intiharına neden olan iddiaların ortaya çıkarılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

Önergede AKP’li siyasilerin kurum yönetime alınmasının ortaya çıkardığı sorunlara şu ifadelerle dikkat çekildi:

“THY’de, son yıllarda kurum bünyesinde yapılan atamalar kamuoyundan büyük tepki çekmiştir. Yine şirket yönetiminin profesyonel yöneticiler yerine AKP’li siyasiler ve AKP’ye yakın vakıf – dernek üyelerinden oluşması kurumda çalışanlar arasında büyük rahatsızlıklara neden olmuş ve kurum birçok mobbing – liyakat dışı atama ile gündeme gelmiştir.”