Havacılık personeli uğradığı haksızlıkları anlattı, intihar etti

Türk Hava Yolları’nın (THY) yer hizmetleri şirketi TGS’de (Turkish Ground Services) uzun yıllar çalışan Ömer Koray Özbay, çektiği bir videoda haksızlığa uğradığını anlattı ve sonrasında intihar etti.

Ömer Koray Özbay. (Twitter)

TGS İstanbul istasyonunda uzun yıllar çalıştıktan sonra teklif üzerine Tokyo istasyonuna gittiğini anlatan Özbay, Japonya’ya gittikten sonra yöneticiler tarafından gördüğü baskıların ve uğradığı haksızlıkların artık dayanılmaz bir hal aldığını anlattığı bir video paylaştıktan sonra intihar etti.

Özbay’ın veda notunu ve videosunu sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, Özbay’ın ölüm haberini aldığını duyurdu.

Ve maalesef içimde olan kum tanesi kadar umut az önce sona erdi. Ömer Koray Özbay’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sebep olanlar nasıl can verecek. — Ali KIDIK (@alikdk) June 6, 2023

THY’den açıklama

THY’den konuya ilişkin açıklama geldi. Basın Müşavirliğince yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “İnternet ve sosyal medya mecralarında ortaklığımız iştiraklerinden TGS’de (Turkish Ground Service) görev yapmış ve 2019 yılı Mart ayında kendi isteğiyle görevinden ayrılmış Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup, konu titizlikle takip edilmektedir.”