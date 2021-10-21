Hava enjekte edip dört hastayı öldüren hemşire idam cezasıyla karşı karşıya

ABD’nin Teksas eyaletinde bir hemşire, kalp ameliyatı geçirmiş dört hastaya bilinçli olarak hava enjekte ederek cinayet işlemekten suçlu bulundu.

Fotoğraf: nationalinterest.org

Jürinin suçlu bulduğu 37 yaşındaki William Davis idam cezası alabilir.

Savcılık iddianamede Tyler kentindeki Christus Mother Frances Hastanesi’nde çalışan Davis’in Haziran 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında yaşları 47-74 arasında değişen yedi erkek hastayı hedef aldığını, hayatını kaybedenlerin damarlarına hava enjekte edilmesi sonucunda beyinlerinde hasar oluşması sebebiyle öldüğünü ifade etti. Diğer üç hastanın ömürlerinin sonuna kadar etkisi sürecek sağlık sorunlarıyla yaşayacağı belirtildi.

Hastanenin açıklamasında ise, “Jürinin kararının olanlardan zarar görenleri biraz olsun teselli etmesini umut ediyoruz” dendi.

Mahkemede dinlenen doktorlar, Davis’in öldürdüğü dört hastanın ameliyat sonrasında iyileşme sürecinde olduğunu, durumlarının iyiye giderken birden kötüleşmesine anlam veremediklerini ve beyin tomografisi sonucunda yanlış bir şey yapıldığını anladıklarını söyledi.

Dr William Yarbrough, meslek hayatı boyunca böyle bir şeye şahit olmadığını, olup biteni öğrenince allak bullak anlattı.

Mahkemede, ayrıca, Davis’in bir hastanın odasına girip iğne yaptıktan üç dakika sonra kalp monitörünün alarmının çaldığı ve öldüğünün görüldüğü güvenlik kamerası kaydı gösterildi.

Davis’in avukatı Philip Hayes, hayatını kaybeden hastaların enjekte edilen hava nedeniyle öldüklerine dair bir kanıt olmadığını, müvekkilinin işleyişinde ciddi sorunlar olan hastane tarafından günah keçisi ilan edildiğini savundu.

Hava enjekte edilen hastaların ailelerinin avukatı ise, “Çok basit, bu adam insanları öldürmekten hoşlanıyor. Odalarına girip hava enjekte etmekten zevk almış” dedi.

Savcılık 8,75 milyon dolar (82,46 milyon lira) kefalet ücreti belirlenen ve Smith Bölgesi Cezaevi’nde tutulan Davis için idam talep edecek.