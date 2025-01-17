Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg

Trendyol Süper Lig’in 20’nci haftasında bugün oynanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Belçikalı Jan Boterberg oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı ligin ikinci yarısında VAR hakemi uygulamasının başlayacağını duyurmuştu.
TFF Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) açıklamasına göre haftanın açılış karşılaşmasında Belçika Futbol Federasyonu’ndan Jan Boterberg VAR koltuğunda oturacak.
Mersin Stadı’nda 20.00’de başlayacak ve Cihan Aydın’ın düdük çalacağı mücadelede AVAR’daysa Kerem Ersoy görev yapacak.